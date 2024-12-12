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Довбик попал в заявку Ромы на ближайший матч Лиги Европы

Несмотря на сомнения по поводу его готовности, украинец оказался в списке футболистов на игру.
Сегодня, 09:42
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

Украинский нападающий Ромы Артем Довбик был включен в заявку римской команды на домашний матч шестого тура основной стадии Лиги Европы с Брагой.

Ранее украинец из-за гриппа был вынужден пропустить предыдущий поединок в Серии А с Лечче (4:1), а после главный тренер "джаллоросси" Клаудио Раньери высказывал сомнения по поводку его полной готовности вернуться на поле.

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Тем не менее украинский форвард попал в опубликованный римлянами список игроков, которые готовятся к матчу с португальским соперником.

Матч Лиги Европы Рома - Брага состоится в четверг, 12 декабря, и начнется в 19:45 по киевскому времени.

Напомним, что в текущем сезоне Довбик провел за Рому во всех турнирах 18 матчей, в которых забил шесть голов и отдал одну результативную передачу.

Ранее бывший спортивный директор Ромы неоднозначно высказался об уровне Довбика.

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