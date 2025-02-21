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Футбол

Судаков - в пятерке лучших игроков по средней оценке за пределами топ-5 лиг

Украинец попал в один рейтинг с экс-футболистом Ливерпуля.
Сегодня, 20:35

Украинский полузащитник Георгий Судаков попал в интересный рейтинг.

Как сообщает Twitter-аккаунт Empower Sports, Судаков попал в пятерку лучших игроков за пределами топ-5 чемпионатов по средней оценке по данным SofaScore.

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В среднем за первую половину этого сезона Георгий имел оценку 7.84 - это позволяет ему занимать пятую строчку в рейтинге.

В рейтинг также попали Джердан Шакири (7.89), Виктор Дьокереш (7.91), Тигран Барсегян (7.94), Дия Саба (8.08).

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер Георгий Судаков

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