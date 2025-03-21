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Футбол

Зинченко лаконично прокомментировал победу над Бельгией

Полузащитник отметил, что еще ничего не решено.
Сегодня, 10:58       Автор: Василий Медвидь
Александр Зинченко / Getty Images
Александр Зинченко / Getty Images

В рамках первого матча плей-офф Лиги наций за выход в дивизион А Украина победила Бельгию

После поединка Александр Зинченко оставил короткий пост в своем Instagram.

"Первый матч закончился, будем готовиться ко второму. Вместе. Слава Украине!", - написал игрок "желто-голубых“.

Напомним, что жена Зинченко бурно отреагировала на его ассист.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Зинченко

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