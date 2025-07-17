Кубок Украины: состоялась жеребьевка квалификационного раунда
В столичном Доме футбола провели жеребьевку квалификационного раунда Кубка Украины 2025/26. В церемонии принял участие главный тренер юношеской сборной Украины Дмитрий Михайленко, сообщает официальный сайт УАФ.
В квалификации турнира сыграют 16 команд из региональных соревнований. Восемь победителей пар выйдут в 1/32 финала. К ним присоединятся команды Премьер-лиги, кроме участников еврокубков, Первой и Второй лиг, любительские коллективы.
Пара квалификационного раунда Кубка Украины:
- Фазенда (Черновцы) – Медея-Невицкий замок (Закарпатская область)
- Горняк (Новояворовск) – Нефтяник-Долина (Ивано-Франковская область)
- Колос (Полонное, Хмельницкая область) – Агрон (Тернопольская область)
- Коростень/Агро-Нива – Луцксантехмонтаж № 536
- Легия (Киев) – Полесье Ставки (Киевская область)
- Карбон (Черкассы) – Пальмира (Одесса)
- Олимпия (Савинцы, Полтавская область) – NIKA SMK (Богодухов)
- IRON (Запорожье) – Новоукраинка (Кировоградская область)
Поединки квалификации турнира сыграют 9-10 августа. В свою очередь матчи 1/32 финала состоятся 23-24 августа.
Тем временем киевское Динамо представило комплекты формы на новый сезон.
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