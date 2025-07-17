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Футбол

Кубок Украины: состоялась жеребьевка квалификационного раунда

Турнир начнут представители региональных соревнований.
Сегодня, 17:44       Автор: Антон Федорцив
Шахтер / УАФ
Шахтер / УАФ

В столичном Доме футбола провели жеребьевку квалификационного раунда Кубка Украины 2025/26. В церемонии принял участие главный тренер юношеской сборной Украины Дмитрий Михайленко, сообщает официальный сайт УАФ.

В квалификации турнира сыграют 16 команд из региональных соревнований. Восемь победителей пар выйдут в 1/32 финала. К ним присоединятся команды Премьер-лиги, кроме участников еврокубков, Первой и Второй лиг, любительские коллективы.

Пара квалификационного раунда Кубка Украины:

  • Фазенда (Черновцы) – Медея-Невицкий замок (Закарпатская область)
  • Горняк (Новояворовск) – Нефтяник-Долина (Ивано-Франковская область)
  • Колос (Полонное, Хмельницкая область) – Агрон (Тернопольская область)
  • Коростень/Агро-Нива – Луцксантехмонтаж № 536
  • Легия (Киев) – Полесье Ставки (Киевская область)
  • Карбон (Черкассы) – Пальмира (Одесса)
  • Олимпия (Савинцы, Полтавская область) – NIKA SMK (Богодухов)
  • IRON (Запорожье) – Новоукраинка (Кировоградская область)

Поединки квалификации турнира сыграют 9-10 августа. В свою очередь матчи 1/32 финала состоятся 23-24 августа.

Тем временем киевское Динамо представило комплекты формы на новый сезон.

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