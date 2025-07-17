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УАФ презентовала обновленный Кубок Украины

Национальный турнир получил новый трофей.
Сегодня, 19:45       Автор: Антон Федорцив
Кубок Украины / УАФ
Кубок Украины / УАФ

Украинская ассоциация футбола показала дизайн Кубка Украины. Проект вдохновлен козачьим наследием, сообщает УАФ в Telegram.

Главный элемент трофея – булава. Она считается символом непобедимости со времен кошевого атамана Ивана Сирко. Булава окружена 11 копьями, символизирующими целую футбольную команду.

Новый кубок достанется победителю сезона 2025/26. Старый трофей передадут в Музей украинского футбола. УАФ уже запланировала его создание.

К слову, ранее УАФ провела жеребьевку квалификации Кубка Украины.

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