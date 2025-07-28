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Футбол

"От слов не отказываюсь": Ярмоленко подтвердил, когда закончит карьеру

Похоже, форварда будут спрашивать об этом весь сезон.
Вчера, 23:05       Автор: Андрей Безуглый
Андрей Ярмоленко / fcdynamo.kiev.ua
Андрей Ярмоленко / fcdynamo.kiev.ua

Нападающий Динамо Андрей Ярмоленко подтвердил, что закончит карьеру после следующего сезона.

Об этом Ярмоленко рассказал на пресс-конференции, посвященной ответному матчу против Хамрун Спартанс.

Игрока спросили, действительно ли он намерен завершить карьеру, и он подтвердил.

Ну, я уже сказал, что это последний сезон для меня. И от своих слов я не отказываюсь. Поэтому на данный момент это так. И сейчас для меня самое главное отдать все силы, чтобы команда играла в Лиге чемпионов, я имею в виду - в основной сетке, а также снова стала чемпионом Украины и завоевала Кубок Украины.

Поэтому я считаю, что пока не мое время. Мы говорим сейчас о целях команды, о нашей игре, а не обо мне лично. Поэтому я думаю, что обо мне лично поговорим в конце этого сезона

Напомним, что в первом матче Динамо добыло комфортный счет.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Андрей Ярмоленко

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