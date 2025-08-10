Шахтер договорился о трансфере очередного бразильца

Донецкий Шахтер усилит линию атаки очередным бразильским талантом.

Как сообщает Фабрицио Романо, «горняки» договорились о переходе левого вингера Сан-Паулу Лукаса Феррейры. Сумма трансфера составит 10 млн евро + 2 млн бонусами, если Шахтер выиграет УПЛ и будет играть в Лиге чемпионов.

Завтра Феррейра пройдет медосмотр, после этого запланировано подписание контракта, детали которого неизвестны.

Стоит отметить, что Сан-Паулу получит 10% от следующего трансфера игрока.

Отметим, что за «бело-красных» 19-летний игрок провел 33 матча, забив 5 голов и отдав 3 ассиста.

