Шахтер договорился о трансфере очередного бразильца

Лукас Феррейра переберется к «горнякам».
Сегодня, 17:42       Автор: Василий Медвидь
Лукас Феррейра / Getty Images
Лукас Феррейра / Getty Images

Донецкий Шахтер усилит линию атаки очередным бразильским талантом.

Как сообщает Фабрицио Романо, «горняки» договорились о переходе левого вингера Сан-Паулу Лукаса Феррейры. Сумма трансфера составит 10 млн евро + 2 млн бонусами, если Шахтер выиграет УПЛ и будет играть в Лиге чемпионов.

Завтра Феррейра пройдет медосмотр, после этого запланировано подписание контракта, детали которого неизвестны.

Стоит отметить, что Сан-Паулу получит 10% от следующего трансфера игрока.

Отметим, что за «бело-красных» 19-летний игрок провел 33 матча, забив 5 голов и отдав 3 ассиста.

Напомним, ранее сообщалось, что Ребров расхвалил одного из лидеров Шахтера.

шахтер

