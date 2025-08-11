iSport.ua
Шахтер получил второе предложение по Кевину

Фулхэм предложил около 40 млн евро.
Сегодня, 00:28       Автор: Андрей Безуглый
Кевин / shakhtar.com
Кевин / shakhtar.com

Шахтер получил второе предложение по Кевину, пишет Фабрицио Романо.

Английский Фулхэм предложил "горнякам" 37 млн евро за бразильца, а также различные бонусы.

Шахтер, вероятно, отклонит предложение, так как оценивает своего игрока в 50 млн евро.

Напомним, что в текущем сезоне Кевин отличился уже четырьмя голами в Лиге Европы.

Накануне, напомним, Шахтер потерял очки в матче с Карпатами.

