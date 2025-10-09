iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Шахтер заинтересован в приобретении игрока Карабаха - азербайджанские СМИ

Арда Туран хочет нового защитника.
9 октября, 08:47       Автор: Василий Войтюк
Торал Байрамов / Getty Images
Торал Байрамов / Getty Images

Главный тренер донецкого Шахтера Арда Туран, якобы намерен приобрести азербайджанского защитника Турала Байрамова, об этом сообщает Sportinfo.az.

Байрамов, выступающий за Карабах и сборную Азербайджана, имеет действующий контракт до конца нынешнего сезона.

Его рыночная стоимость, согласно данным портала Transfermarkt, составляет около 1,5 миллиона евро.

24-летний Байрамов провел более 200 матчей за Карабах, в которых забил 33 гола и сделал 42 ассиста. В составе сборной Азербайджана он провел более 30 матчей, забив 4 гола.

Напомним, что в последнем матче чемпионата Украины Шахтер впервые в истории был разгромлен на своем поле в УПЛ.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

Источник: mmamania.com
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер карабах

Статьи по теме

Неожиданное фиаско. Шахтер впервые в истории разгромлен на своем поле в УПЛ Неожиданное фиаско. Шахтер впервые в истории разгромлен на своем поле в УПЛ
Шахтёр готов заплатить 20 миллионов евро за 17-летнего бразильца Шахтёр готов заплатить 20 миллионов евро за 17-летнего бразильца
Ключевой игрок Шахтера покинул лазарет, пропустив два месяца Ключевой игрок Шахтера покинул лазарет, пропустив два месяца
Даниил Сикан может покинуть Трабзонспор зимой Даниил Сикан может покинуть Трабзонспор зимой

Видео

Украина разобралась с Исландией в безумном поединке - видео сверхрезультативного матча
Украина разобралась с Исландией в безумном поединке - видео сверхрезультативного матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" эффектно одолели Исландию в отборе ЧМ-2026
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: матч Украины и противостояние Германии с Люксембургом
просмотров
Формула 1: Кубок конструкторов-2025
просмотров

Последние новости

Украина01:10
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" эффектно одолели Исландию в отборе ЧМ-2026
ЧМ-202600:58
"Понимали ситуацию": Калюжный рассказал, за счет чего удалось обыграть Исландию
ЧМ-202600:50
Ребров: Победа сегодня была на первом месте
ЧМ-202600:35
Украина разобралась с Исландией в безумном поединке - видео сверхрезультативного матча
ЧМ-202600:20
Отборочный турнир ЧМ-2026: Украина разбила Исландию, Франция разобралась с Азербайджаном
Киберспорт00:04
NaVi легко переиграли Nigma и встретятся с Mouz за выход BLAST Slam V
Вчера, 23:43
ЧМ-202623:43
Украина ярко вырвала драматическую победу в матче с Исландией
ЧМ-202623:42
Франция легко разобралась с Азербайджаном
Бокс23:12
"Очевидный вариант": Промоутер Фьюри назвал потенциального соперника для возвращения в ринг
Другие страны23:08
Сон стал рекордсменом сборной Кореи
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK