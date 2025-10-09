Шахтер заинтересован в приобретении игрока Карабаха - азербайджанские СМИ

Главный тренер донецкого Шахтера Арда Туран, якобы намерен приобрести азербайджанского защитника Турала Байрамова, об этом сообщает Sportinfo.az.

Байрамов, выступающий за Карабах и сборную Азербайджана, имеет действующий контракт до конца нынешнего сезона.

Его рыночная стоимость, согласно данным портала Transfermarkt, составляет около 1,5 миллиона евро.

24-летний Байрамов провел более 200 матчей за Карабах, в которых забил 33 гола и сделал 42 ассиста. В составе сборной Азербайджана он провел более 30 матчей, забив 4 гола.

Напомним, что в последнем матче чемпионата Украины Шахтер впервые в истории был разгромлен на своем поле в УПЛ.

