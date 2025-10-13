iSport.ua
Сабо дал честную оценку полузащитнику Динамо перед матчем сборной

Раскритиковал Бражко перед матчем с Азербайджаном.
Сегодня, 16:03       Автор: Валентина Чорноштан
Владимир Бражко / Getty Images
Владимир Бражко / Getty Images

Бывший тренер киевского Динамо Йожеф Сабо раскритиковал полузащитника столичного клуба Владимира Бражко.

"Он женился и сейчас просто никакой в игре за Динамо. Это не тот Бражко, которого я помню — с хорошим ударом, видением поля, отбором, физически подготовленный".

Читай также: Обнародована заявка Украины на матч против Азербайджана

"Ему нужно оправиться и вернуться в форму, а ещё очень много для себя подсмотреть из игры того же Малиновского или, например, Калюжного", — сказал Сабо.

Добавим, что в матче против сборной Исландии Бражко не выходил на поле. За "сине-жёлтых" он сыграл в девяти матчах, не отметившись результативными действиями.

В Динамо Бражко сыграл в 16 матчах во всех турнирах и забил 2 гола. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев Йожеф Сабо Владимир Бражко

