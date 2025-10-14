iSport.ua
Футбол

Неприятная серия. Нападающий сборной Украины не забивает уже год

Год без забитого мяча за сборную.
Сегодня, 10:32       Автор: Валентина Чорноштан
Артем Довбик / Getty Images
Нападающий сборной Украины Артём Довбик не забивает за сборную ровно год.

По имеющейся информации, форвард Ромы последний раз отличался за "сине-жёлтых" 14 октября 2024 года в рамках Лиги наций в матче против сборной Чехии, тогда матч закончился со счетом 1:1.

После этого матча Артём успел принять участие в семи матчах сборной Украины, но так и не смог отметиться голом.

Читай также: Довбик - о победе над Азербайджаном: "Гол в раздевалку, и он нас немного встряхнул"

На текущий момент у Довбика 11 голов в 40 матчах за национальную команду.

Тем временем в чемпионате Италии украинец забил один гол и сделал одну результативную передачу в пяти матчах.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: антирекорд сборная Украина по футболу артем довбик

Магический дуэт Малиновского и Гуцуляка в видеообзоре поединка против Азербайджана
Магический дуэт Малиновского и Гуцуляка в видеообзоре поединка против Азербайджана

