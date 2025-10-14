Неприятная серия. Нападающий сборной Украины не забивает уже год

Год без забитого мяча за сборную.

Нападающий сборной Украины Артём Довбик не забивает за сборную ровно год.

По имеющейся информации, форвард Ромы последний раз отличался за "сине-жёлтых" 14 октября 2024 года в рамках Лиги наций в матче против сборной Чехии, тогда матч закончился со счетом 1:1.

После этого матча Артём успел принять участие в семи матчах сборной Украины, но так и не смог отметиться голом.

На текущий момент у Довбика 11 голов в 40 матчах за национальную команду.

Тем временем в чемпионате Италии украинец забил один гол и сделал одну результативную передачу в пяти матчах.

