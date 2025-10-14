iSport.ua
Довбик - о победе над Азербайджаном: "Гол в раздевалку, и он нас немного встряхнул"

Знал, что легкой игры не будет.
Сегодня, 07:15       Автор: Валентина Чорноштан
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

В понедельник, 13 октября, сборная Украины одержала победу над Азербайджаном со счётом 2:1.

Форвард национальной команды Артем Довбик поделился впечатлениями о матче 4-го тура отбора на чемпионат мира 2026 года.

"Когда играешь против сборных, лёгких соперников не бывает. Все настраиваются, выкладываются на максимум. Да, мы пропустили гол в раздевалку — он нас немного встряхнул, но хорошо, что всё закончилось победой. Главное — это три очка".

Читай также: Сборная Украины дожала Азербайджан

Соперник забил почти с единственного момента в первом тайме. Выходили на второй тайм с определённым переживанием, или его уже не было?

"Нет, мы настраивались на то, что нам нужно забивать, нужно доминировать, нагружать их защитников, играть быстрее, чтобы они уставали, и мы могли находить свои моменты для взятия ворот".

Сегодня соперник играл в три центральных защитника, двое из них постоянно опекали тебя. Насколько трудно было противостоять им?

"Не знаю, были моменты, которые я не смог реализовать. Но думаю, это даже хорошо: если они сконцентрированы на мне — значит, у нас появляется свободное пространство, где другой игрок может использовать численное преимущество и реализовать момент."

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Украины по футболу артем довбик

