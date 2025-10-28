iSport.ua
Полузащитник Динамо под вопросом перед матчем с Шахтером

Кубок Украины без Волошина?
Сегодня, 13:53       Автор: Валентина Чорноштан
Динамо Киев - Шахтер Донецк / Getty Images
Динамо Киев - Шахтер Донецк / Getty Images

Во вторник, 29 октября, в Киеве состоится "классическое" противостояние Динамо примет донецкий Шахтер.

Однако кадровая ситуация у киевского клуба остаётся непростой. Полузащитник Динамо Назар Волошин, который восстановился после травмы, всё равно под вопросом в плане участия в матче против Шахтера.

"Как и ранее, вне игры Владислав Дубинчак, Кристиан Беловар, Николай Шапаренко, под вопросом участие в предстоящей игре Назара Волошина", — отметил клуб на официальном сайте.

Также пресс-служба сообщила о состоянии других игроков "столичного" клуба, которые были в лазарете:

"Вернулись в игру Андрей Ярмоленко и Денис Попов, которые отличились голами в ворота Кривбасса. Также не имеют проблем со здоровьем и готовы помогать команде Александр Пихаленок, Александр Тимчик, Владислав Кабаев, Валентин Рубчинский, Николай Михайленко".

Напомним, что матч между Динамо и Шахтером начнётся в 18:00.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев Шахтер Донецк

