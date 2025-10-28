iSport.ua
Журналист сообщил о возможной ликвидации первой команды Руха

Рух под угрозой исчезновения.
Сегодня, 16:42       Автор: Валентина Чорноштан
Рух / Getty Images
Рух / Getty Images

Рух могут ликвидировать. Об этом сообщает журналист Игорь Бурбас.

Ранее сообщалось, что львовский Рух может прекратить существование как профессиональный футбольный клуб, и в следующем сезоне в УПЛ будет представлена только одна команда из Львова, а именно Карпаты.

Однако эта информация не подтвердилась, руководство львовской команды подало заявку на прохождение аттестации для участия в новом сезоне УПЛ.

Помимо аттестации для участия в новом сезоне УПЛ, Рух также пройдёт аттестацию УЕФА для участия в еврокубках на случай, если пробьётся туда, например, через Кубок Украины.

В этом сезоне Рух занимает 15-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 7 очков.

