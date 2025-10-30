iSport.ua
Максим Лунёв стал игроком Черноморца

Черноморец усилился полузащитником.
Сегодня, 16:31       Автор: Валентина Чорноштан
Максим Лунев / Getty Images
Максим Лунев / Getty Images

Одесский Черноморец сообщил на своем официальном Telegram-канале о подписании нового игрока.

Им стал бывший футболист Кривбасса Максим Лунев. Детали соглашения с полузащитником не указаны.

"Желаем Максиму быстро адаптироваться в команде, провести яркие матчи в черно-синей футболке и показать много результативных действий", — отметила пресс-служба клуба.

Кроме Кривбасса, Максим Лунев выступал за луганскую Зарю с 2017 по 2023 год.

В прошлом сезоне полузащитник провел 24 матча во всех турнирах и отметился одной голевой передачей.

