Попов объяснил свои слова после победы Динамо над Шахтером

Недавно прошёл матч Динамо против Шахтера, который завершился победой "киевлян". Защитник "бело-синих" Денис Попов назвал матч пародией:

"Классический матч - это такой по-настоящему принципиальный поединок для нас. Я ещё играл в те годы, когда были футболисты посерьёзнее, чем Марлос, Тайсон, Мораес. Сейчас, да, можно сказать, пародия".

После этого высказывания Денис Попов дал дополнительный комментарий:

"Да, конечно. Если это вызвало столь большой резонанс, то будет правильно разъяснить смысл моих слов. Речь шла о том, что уровень страстей в этих матчах не такой, как раньше. Он, можно сказать, несколько угас. Поэтому я имел в виду, что нынешние игроки Шахтера молодые и не видели тех матчей, которые были раньше.

Они ещё не так опытны, как Марлос, Мораес, Тайсон и другие легенды Шахтера. Но я не сомневаюсь в их перспективах и в том, что они смогут достичь уровня этих игроков. Для кого-то это, наверное, было первое Классическое. Сами понимаете, это эмоции после игры.

Наверное, я подобрал неправильное слово - и так оно получилось. Но у меня не было намерения кого-либо обидеть. Я даже не уделял этому внимания. Думаю, что мой комментарий теперь будет понятен".

