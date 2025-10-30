iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Попов объяснил свои слова после победы Динамо над Шахтером

Защитник Динамо разъяснил комментарий о Классическом матче.
Сегодня, 19:16       Автор: Валентина Чорноштан
Денис Попов / Getty Images
Денис Попов / Getty Images

Недавно прошёл матч Динамо против Шахтера, который завершился победой "киевлян". Защитник "бело-синих" Денис Попов назвал матч пародией:

"Классический матч - это такой по-настоящему принципиальный поединок для нас. Я ещё играл в те годы, когда были футболисты посерьёзнее, чем Марлос, Тайсон, Мораес. Сейчас, да, можно сказать, пародия".

После этого высказывания Денис Попов дал дополнительный комментарий:

"Да, конечно. Если это вызвало столь большой резонанс, то будет правильно разъяснить смысл моих слов. Речь шла о том, что уровень страстей в этих матчах не такой, как раньше. Он, можно сказать, несколько угас. Поэтому я имел в виду, что нынешние игроки Шахтера молодые и не видели тех матчей, которые были раньше.

Они ещё не так опытны, как Марлос, Мораес, Тайсон и другие легенды Шахтера. Но я не сомневаюсь в их перспективах и в том, что они смогут достичь уровня этих игроков. Для кого-то это, наверное, было первое Классическое. Сами понимаете, это эмоции после игры.

Наверное, я подобрал неправильное слово - и так оно получилось. Но у меня не было намерения кого-либо обидеть. Я даже не уделял этому внимания. Думаю, что мой комментарий теперь будет понятен".

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев Денис Попов

Статьи по теме

Новый скандал? Судаков иронически отреагировал на "оскорбление" со стороны Попова Новый скандал? Судаков иронически отреагировал на "оскорбление" со стороны Попова
Шовковский - о прерваной серии без побед над Шахтером: Никогда не говорили и не вспоминали это Шовковский - о прерваной серии без побед над Шахтером: Никогда не говорили и не вспоминали это
Календарь Динамо: "бело-синие" прошли Шахтер на пути в 1/4 финала Кубка Украины Календарь Динамо: "бело-синие" прошли Шахтер на пути в 1/4 финала Кубка Украины
Колорадо дал суперконтракт основному нападающему Колорадо дал суперконтракт основному нападающему

Видео

Яремчук сумасшедшим дальним ударом забил за Олимпиакос - видео
Яремчук сумасшедшим дальним ударом забил за Олимпиакос - видео

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина сохранила положение, Костюк и Ястремская вместе пошли вверх
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина не набрала очков, но удержалась на 28-м месте
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас и Синнер сохранили статус-кво, Сачко остался лучшим среди украинцев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров

Последние новости

НХЛ21:30
Колорадо дал суперконтракт основному нападающему
Европа20:48
Ювентус официально получил нового тренера
НБА20:22
Уникальный чемпион НБА начал борьбу с раком яичек
Европа19:56
Переход Холанда в Реал зависит от будущего Винисиуса Жуниора
Футзал19:48
ХИТ разгромил Киев Футзал в группе Лиги чемпионов
Европа19:34
Главный тренер топ-клуба УПЛ может войти в штаб Атлетико Мадрид
Украина19:16
Попов объяснил свои слова после победы Динамо над Шахтером
Украина19:10
Кубок Украины: Металлист 1925 и Феникс-Мариуполь последними пробились в четвертьфинал
Формула 118:52
Леклер верит в шансы Феррари на серебро Кубка конструкторов
Украина18:52
Металлист 1925 переиграл Агробизнес в 1/8 финала Кубка Украины
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK