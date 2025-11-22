iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Динамо впервые в истории проиграло три матча чемпионата подряд

Коллектив Александра Шовковского установил новый антирекорд.
Вчера, 18:13       Автор: Андрей Безуглый
Александр Шовковский / fcdynamo.kiev.ua
Александр Шовковский / fcdynamo.kiev.ua

Киевское Динамо установило новый клубный антирекорд.

Накануне столичный клуб проиграл Колосу, тем самым установив новую серию поражений в чемпионате.

Никогда ранее Динамо не проигрывало три матча чемпионата подряд. Более того, у киевлян лишь одна победа в последних девяти матчах УПЛ.

На текущий момент "сине-белые" занимают пятую строчку в чемпионате, отставая от лидирующего Шахтера на семь очков. Но у "горняков" еще есть матч в запасе.

Следующий матч Динамо проведет в рамках Лиги конференций против Омонии.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев

Статьи по теме

Календарь Динамо: "бело-синие" потерпели третье поражение подряд в УПЛ Календарь Динамо: "бело-синие" потерпели третье поражение подряд в УПЛ
УПЛ: Шахтер уничтожил Оболонь, Колос одолел Динамо, Металлист 1925 победил Карпаты УПЛ: Шахтер уничтожил Оболонь, Колос одолел Динамо, Металлист 1925 победил Карпаты
Дубль Климчука принес Колосу победу над Динамо Дубль Климчука принес Колосу победу над Динамо
Эпицентр заинтересован в выкупе контракта форварда Динамо Эпицентр заинтересован в выкупе контракта форварда Динамо

Видео

Джошуа и Пол сошлись в первой дуэли взглядов перед боем
Джошуа и Пол сошлись в первой дуэли взглядов перед боем

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" победили Исландию и сыграют в плей-офф отбора ЧМ-2026
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина осталась первой ракеткой Украины, минимальные изменения для ее соотечественниц
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас сохранил лидерство, Синнер останется вторым, а Оже-Альяссим ворвался в топ-пятерку
просмотров
Футбол сегодня: Забарного ждёт дуэль с Гавром, а Ньюкасл проверит силы в матче с Ман Сити
просмотров

Последние новости

Вчера, 23:54
Украина23:54
Календарь Шахтера: "горняки" оформили разгром Оболони
Европа23:40
Наполи уверенно переиграл Аталанту
Украина23:12
Календарь Динамо: "бело-синие" потерпели третье поражение подряд в УПЛ
НБА22:56
Харден впервые в сезоне набрал 50+ очков
Снукер22:22
Бойко одолел первый раунд квалификации UK Championship
Украина21:44
УПЛ: Шахтер уничтожил Оболонь, Колос одолел Динамо, Металлист 1925 победил Карпаты
Европа21:30
Ньюкасл одолел Манчестер Сити
Формула 120:57
Ферстаппен потеряет большинство инженеров перед новым сезоном
НБА20:28
Легенда НБА завершит карьеру
Украина19:55
Шахтер разгромил Оболонь с голами защитников
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK