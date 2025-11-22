Динамо впервые в истории проиграло три матча чемпионата подряд

Киевское Динамо установило новый клубный антирекорд.

Накануне столичный клуб проиграл Колосу, тем самым установив новую серию поражений в чемпионате.

Никогда ранее Динамо не проигрывало три матча чемпионата подряд. Более того, у киевлян лишь одна победа в последних девяти матчах УПЛ.

На текущий момент "сине-белые" занимают пятую строчку в чемпионате, отставая от лидирующего Шахтера на семь очков. Но у "горняков" еще есть матч в запасе.

Следующий матч Динамо проведет в рамках Лиги конференций против Омонии.

