Экс-тренер Динамо избил сантехника

Бывший тренер киевского Динамо Алексей Михайличенко попал в неприятный скандал.

Как сообщила журналистка Суспильне Крым Наджие Аметова, специалист избил сантехника.

Конфликт разгорелся на почве отсутствия отопления в доме. Сантехник Николай поругался с Михайличенко, который решил просто применить силу. В итоге мужчина оказался в больнице.

Сантехник подал заявление в полицию, однако боится, что дело просто замнут. Ранее Николай заявил, что все происходящее снимал на телефон начальник ЖЕКа, однако впоследствии видео исчезло.

Сам же Михайличенко отказался комментировать ситуацию, заявив, что ему плевать, если об этом напишут в СМИ.

Напомним, ранее Динамо свело к ничьей первый контрольный поединок.

