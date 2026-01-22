iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Экс-тренер Динамо избил сантехника

Алексей Михайличенко отправил мужчину в больницу.
Вчера, 23:29       Автор: Андрей Безуглый
Алексей Михайличенко / fcdynamo.kiev.ua
Алексей Михайличенко / fcdynamo.kiev.ua

Бывший тренер киевского Динамо Алексей Михайличенко попал в неприятный скандал.

Как сообщила журналистка Суспильне Крым Наджие Аметова, специалист избил сантехника.

Конфликт разгорелся на почве отсутствия отопления в доме. Сантехник Николай поругался с Михайличенко, который решил просто применить силу. В итоге мужчина оказался в больнице.

Сантехник подал заявление в полицию, однако боится, что дело просто замнут. Ранее Николай заявил, что все происходящее снимал на телефон начальник ЖЕКа, однако впоследствии видео исчезло.

Сам же Михайличенко отказался комментировать ситуацию, заявив, что ему плевать, если об этом напишут в СМИ.

Напомним, ранее Динамо свело к ничьей первый контрольный поединок.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Алексей Михайличенко

Статьи по теме

Лунин обошел Шевченко, Лужного и Чигринского по количеству чемпионств в ТОП-5 лигах Лунин обошел Шевченко, Лужного и Чигринского по количеству чемпионств в ТОП-5 лигах
Шевченко, Блохин и другие украинские легенды футбола призвали Боснию и Герцеговину не проводить матч с россиянами Шевченко, Блохин и другие украинские легенды футбола призвали Боснию и Герцеговину не проводить матч с россиянами
Михайличенко: Били россиян и будем бить, это больная нация Михайличенко: Били россиян и будем бить, это больная нация
Михайличенко: Животные могут обидеться за то, что из сравнили с россиянами Михайличенко: Животные могут обидеться за то, что из сравнили с россиянами

Видео

Неизвестный поджег статую Роналду, сняв все на видео
Неизвестный поджег статую Роналду, сняв все на видео

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: короткая индивидуальная гонка у мужчин откроет этап Кубка мира в Новом Месте
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской короткой индивидуальной гонки в Новом Месте
просмотров
Футбол сегодня: возвращение Лиги Европы, Фенербахче сыграет с Астон Виллой, Рома против Штутгарта
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина потеряла две позиции, Испания сохранила лидерство
просмотров

Последние новости

Европа00:07
Рома без Довбика легко разобралась со Штутгартом
Вчера, 23:29
Украина23:29
Экс-тренер Динамо избил сантехника
Европа23:13
Манчестер Юнайтед может вернуть своего воспитанника
Европа22:55
Лидер Челси хочет покинуть команду
Биатлон22:36
Мандзин вошёл в топ-15 короткой индивидуальной гонки в Новом Месте
Другие22:22
Эпицентр-Подоляны проиграл в первом матче Кубка вызова
Бокс19:58
Директор команды Усика ответил, возможен ли бой с временным чемпионом WBC
Европа19:35
Манчестер Юнайтед распрощается с основным полузащитником по завершении сезона
Биатлон19:05
Биатлон: онлайн-трансляция мужской короткой индивидуальной гонки в Новом Месте
Футзал18:49
Сборная Украины неудачно стартовала на Евро-2026 по футзалу
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK