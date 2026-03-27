УПЛ утвердила дату доигровки скандального матча Металлист 1925 - Верес

Поединок 15-го тура чемпионата был сорван из-за проблем с освещением на стадионе.

Украинская Премьер-лига утвердила дату и время начала доигровки матча 15-го тура между Металлистом 1925 и Вересом.

Как сообщает официальный сайт УПЛ, команды доиграют встречу 15 апреля.

Поединок пройдет в Ровно на стадионе Авангард, а начало игры запланировано на 16:00.

Изначально матч должен был состояться 7 декабря 2025 года, однако был сорван из-за проблем с освещением на Центральном городском стадионе Житомира, где Металлист 1925 принимал Верес. Соперники провели на поле 20 минут без забитых голов.

