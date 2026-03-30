"Должны биться за Украину, себя, наше лицо": Ребров рассказал о настрое на матч с Албанией

Тренер сборной поразмышлял об ответственности перед спаррингом с еще одним неудачником отбора.
Вчера, 23:32       Автор: Игорь Мищук
Сергей Ребров / Getty Images

Главный тренер сборной Украины высказался о будущем товарищеском матче против Албании.

Наставник "сине-желтых" подчеркнул, что команда должна ответственно подойти к спаррингу.

"Футболисты собрались, они поговорили. Это важно, чтобы все понимали, что эта ответственность - она ​​на всех. Да, я отвечаю первый, и на пресс-конференции было много вопросов ко мне, они и будут, но ребята тоже должны понимать, что мы играем вместе. Я никогда не отделяю тренера от команды и команду от тренера.

Поэтому завтра очень важно понимать, что это не товарищеская игра, это игра после проигрыша и нужно показывать совсем другой уровень игры и показывать, что, как я сказал на пресс-конференции, у нас очень молодая команда. Но молодая команда - это не значит, что она не имеет ответственности. Те игроки, которые выйдут завтра, должны биться за Украину и за себя, за наше лицо", - сказал Ребров на пресс-конференции.

Матч Украина - Албания состоится во вторник, 31 марта, в испанской Валенсии и начнется в 21:45 по киевскому времени.

Ранее главный тренер сборной Албании также высказался о товарищеском матче с Украиной.

