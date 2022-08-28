FootballHub и ПроФутбол Digital приостановили трансляцию УПЛ на своих YouTube-каналах

На старте чемпионата Украины по футболу было достигнута историческое событие - телепул для УПЛ.

Однако уже по первых турах возникли разногласия между клубами: некоторые выполняют соглашения, а некоторые выступили против, показывая матчи онлайн на других платформах.

YouTube-каналы FootballHub и ПроФутбол Digital выступили с совместным заявлением по поводу трансляций матчей украинской Премьер-лиги. Организации заявили, что не будут показывать игры на YouTube.

"Мы решили не транслировать матчи УПЛ на своих YouTube-каналах, пока идет рассмотрение документов, предоставленных нами YouTube, в соответствии с их процедурами.

Знаем, что часть болельщиков обрадуется этому решению, другая часть будет недовольна и расстроена. Но пока вопрос с трансляцией на YouTube не будет решен в юридической плоскости, сегодняшний и последующие матчи пятерых клубов – Динамо, Днепр-1, Заря, Рух, Металлист – можно смотреть бесплатно на телеканалах 2+2, УНИАН или на ОТТ-платформе Киевстар ТВ".

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"Сегодняшний матч Динамо-Днепр-1 в 17:00 будет транслировать телеканал 2+2. Как всегда, мы будем готовить предматчевые студии, которые вы сможете просмотреть на YouTube-канале Footballhub, где будем обсуждать самые интересные моменты и связаться с нашим зрителем. Не ищите врагов и предательство там, где его нет. Слава Украине!", - говорится в заявлении FootballHub и Профутбол Digital.

Ранее сообщалось, что Динамо не пустило на матч с Днепром-1 операторов Setanta Sports/