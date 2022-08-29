Лассина Траоре подтвердил, что останется в Шахтере

Нападающий Шахтера Лассина Траоре сообщил, что не планирует менять клуб и останется в донецкой команде.

"Дуже дякую", - написал сначала на украинском футболист в Instagram, после чего продолжил на английском.

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"Последний год был ужасным. Для меня, но особенно для клуба и этой страны.

Но во время реабилитации я всегда чувствовал поддержку всех в Шахтере. Я мог бы уйти, но это не кажется правильным. Хочу поблагодарить другие клубы за такой интерес ко мне. Сильнее, чем когда-либо, стараюсь отплатить клубу. Вперед!" - написал игрок.

Напомним, что недавно Траоре вернулся после тяжелой травмы колена, из-за которой он не играл с сентября 2021 года.

Ранее главный тренер Шахтера Игор Йовичевич сообщил, что нападающий может принять участие в матче третьего тура УПЛ с Рухом, который состоится 2 сентября.