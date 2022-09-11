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Украинское сообщество ОАЭ поздравило Ярмоленко с дебютным голом за Аль-Айн

Украинцы поддерживают друг друга по всему миру.
Сегодня, 19:56
Андрей Ярмоленко / https://www.instagram.com/ukrainian.community.uae/
Андрей Ярмоленко / https://www.instagram.com/ukrainian.community.uae/
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В субботу, 10 сентября, Аль-Айн под руководством Сергея Реброва в рамках второго тура чемпионата ОАЭ расправился с Аль-Дафрой со счетом 7:0.

Непосредственное участие в разгроме соперника принял украинский вингер Андрей Ярмоленко - на счету футболиста гол + ассист.

По этому поводу Украинское сообщество ОАЭ решило поздравить Андрея с первыми результативными действиями за команду в официальной встрече, опубликовав соответствующий пост у себя в Instagram.

"Наш Андрей Ярмоленко сегодня забил дебютный гол за Аль-Айн. Капитан национальной сборной Украины по футболу забил гол в матче второго тура чемпионата ОАЭ против Аль-Дафры, который закончился с разгромным счетом 7:0. Поздравляем Андрея и главного тренера Аль-Айна нашего Сергея Реброва и их семьи с яркой победой в первой домашней игре сезона.

Спасибо за новые украинские победы в Эмиратах! Следующей будем организовывать поддержку на дерби с Аль-Джазирой в этот четверг, 15 сентября. Присоединяйтесь! Украинских побед в Эмиратах должно быть больше!".

Напомним, что первый гол за Аль-Айн Андрей Ярмоленко забил в конце августа во время товарищеской игры. Однако в первом туре чемпионата команда украинца не сумела одержать победу, сыграв вничью.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Украина Сергей Ребров Андрей Ярмоленко Аль-Айн
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