Украина - Словакия: видео онлайн-трансляция матча отбора Евро-2023 U-21

Во вторник, 27 сентября, молодежная сборная Украины проведет второй матч плей-офф отбора на Евро-2023 против Словакии.

Поединок состоится в Бельско-Бяла (Польше) на Муниципальном стадионе.

В первой игре команды выдали яркую игру, забив на двоих пять голов. Победителем встречи стала словацкая сборная (3:2).

Стартовый свисток ответной встречи прозвучит в 18:30 по киевскому времени.

Вашему вниманию видео онлайн-трансляция матча Украина - Словакия:

Ранее сообщалось, что наставник молодежной сборной Руслан Ротань подвел итоги поражения от Словакии.