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Украина - Словакия: видео онлайн-трансляция матча отбора Евро-2023 U-21

Вашему вниманию прямая трансляция матча молодежных сборных в плей-офф квалификации чемпионата Европы.
Сегодня, 08:37
Украина - Словакия / УАФ
Украина - Словакия / УАФ
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Во вторник, 27 сентября, молодежная сборная Украины проведет второй матч плей-офф отбора на Евро-2023 против Словакии.

Поединок состоится в Бельско-Бяла (Польше) на Муниципальном стадионе.

В первой игре команды выдали яркую игру, забив на двоих пять голов. Победителем встречи стала словацкая сборная (3:2).

Стартовый свисток ответной встречи прозвучит в 18:30 по киевскому времени.

Вашему вниманию видео онлайн-трансляция матча Украина - Словакия:

Ранее сообщалось, что наставник молодежной сборной Руслан Ротань подвел итоги поражения от Словакии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Сборная Украины чемпионат Европы онлайн-трансляция сборная Словакии
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