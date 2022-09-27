Украина - Словакия: видео онлайн-трансляция матча отбора Евро-2023 U-21
Вашему вниманию прямая трансляция матча молодежных сборных в плей-офф квалификации чемпионата Европы.
Во вторник, 27 сентября, молодежная сборная Украины проведет второй матч плей-офф отбора на Евро-2023 против Словакии.
Поединок состоится в Бельско-Бяла (Польше) на Муниципальном стадионе.
В первой игре команды выдали яркую игру, забив на двоих пять голов. Победителем встречи стала словацкая сборная (3:2).
Стартовый свисток ответной встречи прозвучит в 18:30 по киевскому времени.
Вашему вниманию видео онлайн-трансляция матча Украина - Словакия:
Ранее сообщалось, что наставник молодежной сборной Руслан Ротань подвел итоги поражения от Словакии.