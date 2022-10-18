Стала известна группа молодежной сборной Украины на Евро-2023

Подопечные Руслана Ротаня узнали соперников, с которыми им придется сыграть на групповом этапе финальной части турнира.

Во вторник, 18 октября, в румынском Бухаресте состоялась жеребьевка группового этапа предстоящего молодежного чемпионата Европы-2023.

После того, как сборная Украины U-21 в плей-офф в двухматчевом противостоянии обыграла сверстников из Словакии (2:3, 3:0), наша сборная заняла место в четвертой корзине.

По итогам жеребьевки команда под руководством Руслана Ротаня попала в группу B, где сыграет с командой-хозяйкой турнира Румынией, а также Испанией и Хорватией, сообщает официальный сайт УАФ.

Финальная часть чемпионата Европы пройдет с 21 июня по 8 июля 2023 года. По регламенту турнира, из каждой из четырех групп в четвертьфинал выйдут по две лучшие команды.

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Матчи Евро-2023 будут принимать по четыре стадиона Румынии и Грузии. Матч-открытие пройдет в Румынии, а финал - в Грузии. Три лучшие команды турнира (кроме Франции и Англии) получат право участвовать на Олимпийских играх 2023 года.