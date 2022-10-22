Ярмоленко отметился уже третьим голом за Аль-Айн

Украинец практически во всех играх за новую команду делает результативное действие.

В субботу, 22 октября, в рамках седьмого тура Лиги ОАЭ сошлись Аль-Наср и Аль-Айн под руководством Сергея Реброва.

Уже на пятой минуте поединка очередным голом отметился украинский вингер гостей Андрей Ярмоленко. 32-летний футболист откликнулся на передачу с фланга, в подкате отправив мяч в угол ворот соперника.

Стоит отметить, что это его третий гол за Аль-Айн. На счету Ярмоленко также четыре голевые передачи в семи матчах эмиратского клуба.

Лишь в самой первой игре Аль-Айна Андрей Ярмоленко ушел с поля без результативного действия: в каждой игре, начиная со второго тура, он либо забивает, либо ассистирует.