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Ярмоленко отметился уже третьим голом за Аль-Айн

Украинец практически во всех играх за новую команду делает результативное действие.
Сегодня, 20:24
Андрей Ярмоленко / https://twitter.com/alainfcae
Андрей Ярмоленко / https://twitter.com/alainfcae
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В субботу, 22 октября, в рамках седьмого тура Лиги ОАЭ сошлись Аль-Наср и Аль-Айн под руководством Сергея Реброва.

Уже на пятой минуте поединка очередным голом отметился украинский вингер гостей Андрей Ярмоленко. 32-летний футболист откликнулся на передачу с фланга, в подкате отправив мяч в угол ворот соперника.

Стоит отметить, что это его третий гол за Аль-Айн. На счету Ярмоленко также четыре голевые передачи в семи матчах эмиратского клуба.

Лишь в самой первой игре Аль-Айна Андрей Ярмоленко ушел с поля без результативного действия: в каждой игре, начиная со второго тура, он либо забивает, либо ассистирует.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сергей Ребров Андрей Ярмоленко Аль-Айн
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Ярмоленко отметился уже третьим голом за Аль-Айн
Ярмоленко отметился уже третьим голом за Аль-Айн

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