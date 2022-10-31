Караваев: Думаю, дальше у Динамо все пойдет гораздо лучше, чем было раньше

Защитник Динамо Александр Караваев прокомментировал победу над Кривбассом (3:1) в матче украинской Премьер-лиги и выразил надежду, что вскоре команда сможет улучшить результаты после провального старта сезона.

"Было очень важно победить, ведь мы потеряли много очков, и в еврокубках дело у нас совсем не пошло. Из-за своих ошибок мы теряли очки. Поэтому победа над Кривбассом - это новый глоток. Думаю, дальше все пойдет гораздо лучше, чем было раньше.

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Динамо - клуб с большой историей, поэтому здесь всегда будет давление, если нет соответствующего результата. Нужно воспринимать это как должное, справляться с давлением и профессионально относиться как к тренировкам, так и к матчам. Делать свое дело и делать то, что нам говорит тренер. Если мы будем выполнять наставления тренерского штаба, у нас все будет хорошо.

А что касается психологии, то над этим компонентом нужно работать - как индивидуально, так и в коллективе. Психологический фактор - очень важный момент в нашей карьере", - приводит слова Караваева официальный сайт Динамо со ссылкой на ПРОФУТБОЛ Digital.

Напомним, что в четверг, 3 ноября, киевское Динамо в Кракове проведет заключительный матч группового этапа Лиги Европы против Фенербахче.

На ISPORT будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча Динамо - Фенербахче, которая начнется в 22:00 по киевскому времени.