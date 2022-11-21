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Грузия U-21 - Украина U-21: видео онлайн-трансляция товарищеского матча

Предлагаем вам следить вместе с ISPORT.ua за выступлением молодежной сборной в контрольном поединке.
Сегодня, 16:17
Сборная Украины U-21 / УАФ
Сборная Украины U-21 / УАФ

В понедельник, 21 ноября, в рамках товарищеского матча сошлись молодежные сборные Украины и Грузии.

Подопечные Руслана Ротаня продолжают подготовку к предстоящему молодежному чемпионату Европы, который пройдет летом 2023 года. Грузины также будут участвовать в турнире в качестве страны-хозяйки.

Начало матча Грузия U-21 - Украина U-21 в 16:00 по Киеву.

Вашему вниманию видео онлайн-трансляция встречи Грузия U-21 - Украина U-21:

Напомним, что в предыдущем поединке сборная Украины не смогла одолеть сверстников из Израиля.

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