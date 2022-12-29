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"Мерзкий народ": Зозуля жестко отреагировал на массированный обстрел россиянами Украины

Украинский футболист высказался об очередных преступлениях страны-террориста.
Сегодня, 12:11
Роман Зозуля / facebook.com
Роман Зозуля / facebook.com

Украинский нападающий испанского Райо Махадаонда Роман Зозуля прокомментировал очередной массированный обстрел Украины, который российские террористы устроили утром 29 декабря.

"Р*снявый карлик хочет оставить Украину на праздники без света, воды и отопления. Многие ракеты залетели уже в Украину. Мерзкий народ, который хуже фашистов. Они не знают, что такое правила войны, поэтому действуют против гражданских и инфраструктуры.

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Но даже при том, что у нас большинство ПВО еще советских времен, наши защитники демонстрируют высокий профессионализм. Сейчас уже около 40 уничтоженных воздушных целей! Верим в ПВО и Залужного", - написал Зозуля в своем Телеграм-канале.

Напомним, недавно Роман Зозуля  стал игроком клуба из третьего испанского дивизиона Райо Махадаонда.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: война с россией Роман Зозуля

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