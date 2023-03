Шахтер близок к продлению контракта с лидером клуба

Донецкий Шахтер близок к продлению контракта с одним из лидеров клуба.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, "горняки" вскоре переподпишут соглашение с Николаем Матвиенко. Новый договор между сторонами будет действителен до 2028 года.

Excl: Ukrainian CB Mykola Matvienko is set to sign new contract with Shakhtar Donetsk valid until June 2028 🚨🇺🇦 #transfers



Brighton had €20m bid rejected last January, Shakhtar were asking for €30m fee — #BHAFC remain among clubs still tracking Matvienko ahead of summer. pic.twitter.com/GHkmu2PxA1