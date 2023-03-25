"Именно в таких матчах мы и мечтаем играть": Итоги пресс-конференции Ротаня перед матчем с Англией

В субботу, 25 марта, прошла пресс-конференция исполняющего обязанности главного тренера сборной Украины Руслана Ротаня. Также с журналистами беседовал игрок Арсенала и сборнйо Украины Александр Зинченко.

В первую очередь Ротаню пришлось объяснить, почему матч с Брентфордом прошел за закрытыми дверьми.

"Если бы матч смогли посетить все, кто хотел, трибуны были заполнены, а это уже проблемы с организацией не только для нас, но и для Брентфорда. Однако сложно не переоценить важность того матча, ведь парни снова собрались вместе, и мы смогли отработать многие связки и наладить взаимодействия", - скказал Ротань.

Комментируя завтрашний матч, главный тренер признался, что состав на матч с Англией уже готов, однако завтра о нем мы и узнаем. К тому же Ротань подчеркнул, что сборная Англии нам хорошо знакома, также штаб просматривал их матчи с Евро, а следовательно мы знаем, чего завтра от них ожидать.

"Именно в таких матчах мы и мечтаем играть, против команд самого высокого уровня. А потому завтра парни выйдут на поле и покажут чудесную игру, будут биться за приемлемый для нас результат", - убежден Ротань.

В конце пресс-конференции Руслан Ротань рассказал, как ему удается совмещать должность главного тренера сборной Украины, тренера сборной U-21 и Александрии.

"У нас в стране очень сложная ситуация, потому я просто не мог отказаться, это было бы непатриотично. Завтра я главный тренер сборной Украины и я полностью состредоточен на матче. А вот послезавтра я уже буду тренером юношеской сборной и отправлюсь с парнями в Италию", - рассказал Ротань.

Напомним, что 26 марта состоится матч в рамках отбора к Евро-2024 Англия - Украина, который вы можете смотреть онлайн на нашем сайте.