iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

"Именно в таких матчах мы и мечтаем играть": Итоги пресс-конференции Ротаня перед матчем с Англией

Про матч с Брентфордом, завтрашней игре и совмещении должностей.
Сегодня, 20:13
Руслан Ротань / uaf.com.ua
Руслан Ротань / uaf.com.ua

В субботу, 25 марта, прошла пресс-конференция исполняющего обязанности главного тренера сборной Украины Руслана Ротаня. Также с журналистами беседовал игрок Арсенала и сборнйо Украины Александр Зинченко.

В первую очередь Ротаню пришлось объяснить, почему матч с Брентфордом прошел за закрытыми дверьми.

"Если бы матч смогли посетить все, кто хотел, трибуны были заполнены, а это уже проблемы с организацией не только для нас, но и для Брентфорда. Однако сложно не переоценить важность того матча, ведь парни снова собрались вместе, и мы смогли отработать многие связки и наладить взаимодействия", - скказал Ротань.

Комментируя завтрашний матч, главный тренер признался, что состав на матч с Англией уже готов, однако завтра о нем мы и узнаем. К тому же Ротань подчеркнул, что сборная Англии нам хорошо знакома, также штаб просматривал их матчи с Евро, а следовательно мы знаем, чего завтра от них ожидать.

"Именно в таких матчах мы и мечтаем играть, против команд самого высокого уровня. А потому завтра парни выйдут на поле и покажут чудесную игру, будут биться за приемлемый для нас результат", - убежден Ротань.

В конце пресс-конференции Руслан Ротань рассказал, как ему удается совмещать должность главного тренера сборной Украины, тренера сборной U-21 и Александрии.

"У нас в стране очень сложная ситуация, потому я просто не мог отказаться, это было бы непатриотично. Завтра я главный тренер сборной Украины и я полностью состредоточен на матче. А вот послезавтра я уже буду тренером юношеской сборной и отправлюсь с парнями в Италию", - рассказал Ротань.

Напомним, что 26 марта состоится матч в рамках отбора к Евро-2024 Англия - Украина, который вы можете смотреть онлайн на нашем сайте.

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины Руслан Ротань

Статьи по теме

Зинченко - о Сака: Он пока не скинул мне стартовый состав Англии Зинченко - о Сака: Он пока не скинул мне стартовый состав Англии
Англия - Украина: онлайн-трансляция пресс-конференции Ротаня Англия - Украина: онлайн-трансляция пресс-конференции Ротаня
Саутгейт: Украина полностью привержена делу Саутгейт: Украина полностью привержена делу
WrestleMania 39: расписание и результаты WrestleMania 39: расписание и результаты
Помочь журналистам

Видео

Франция - Нидерланды 4:0 Видео голов и лучших моментов матча отбора Евро-2024
Франция - Нидерланды 4:0 Видео голов и лучших моментов матча отбора Евро-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина и Костюк обновили личные рекорды, Швентек - первая ракетка
просмотров
Биатлон-2022/2023: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина отдалилась от 13-го места
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Другие21:41
WrestleMania 39: расписание и результаты
Европа21:29
Во всем виноват Гвардиола: Озил назвал причину срыва трансфера в Барселону
Европа21:25
"Вратарь стоит спиной к бьющему": Меньян жестко высмеял новые правила пенальти
Евро-202421:00
Квалификация к Евро-2024: Петраков начал с проигрыша, северные соседи пропустили пять голов
Киберспорт20:58
NaVi - FaZe: онлайн-трансляция матча ESL Pro League
Европа20:49
Ультрас ПСЖ требуют встречи с Аль-Хелайфи
Киберспорт20:34
ESL Pro League Season 17: Cloud9 - в гранд-финале, NaVi и FaZe поспорят за последнюю путевку
Европа20:26
Зинченко - о Сака: Он пока не скинул мне стартовый состав Англии
Украина20:13
"Именно в таких матчах мы и мечтаем играть": Итоги пресс-конференции Ротаня перед матчем с Англией
Бокс20:11
Усик: Фьюри не собирался со мной драться, лишь высмеять мой внешний вид
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK