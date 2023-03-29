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Ребров опроверг слухи о работе в сборной Украины

Наставник арабского клуба недоволен ложной информацией в СМИ.
Сегодня, 12:50
Сергей Ребров / Getty Images
Сергей Ребров / Getty Images

Главный тренер Аль-Айна Сергей Ребров выступил с заявлением касаемо своего будущего.

"В последнее время много слухов и инсайдов обо мне и сборной появляется. Но неужели вы думаете, что я должен все это комментировать?

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Я озвучил свою позицию по работе в сборной Украины, она неизменна. Сейчас я сосредоточен на работе в Аль-Айне. А откуда информация у этого инсайда, вы спросите у него", - сказал Ребров в интервью Украинскому футболу.

Напомним, что с конца февраля исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины стал Руслан Ротань.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины Сергей Ребров

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