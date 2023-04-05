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Судаков подписал новый контракт с Шахтером

Украинец останется в клубе еще на пять лет.
Сегодня, 17:48
Георгий Судаков / Getty Images
Георгий Судаков / Getty Images

Полузащитник Шахтера Георгий Судаков подписал новый контракт с клубом. Клуб объявил на своем сайте.

Стороны заключили соглашение до июля 2028-го года. Прошлый контракт 20-летнего украинца с клубом был рассчитан до лета 2026 года.

Напомним, Судаков находится в системе Шахтера с 2017 года.

В текущем сезоне на счету полузащитника три гола и пять ассистов в 18 матчах УПЛ.

Ранее сообщалось, что Судаков - в ТОП-15 самых дорогих молодых игроков "остального" мира.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер Георгий Судаков

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