Защитник Шахтера, пропустивший большую часть этого сезона, вернулся к тренировкам

У донецкого Шахтера появился повод для кадрового оптимизма в преддверии концовки этого сезона.

Как сообщает пресс-служба "горняков", к тренировкам с командой приступил защитник клуба Виктор Корниенко.

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Футболист лечился от разрыва крестообразных связок более полугода. Последним его матчем была игра против Кривбасса, где как раз и была получена травма.

Таким образом, Корнинеко сможет сыграть в матче 20-го тура против харьковского Металлиста, который состоится в субботу, 8 апреля, в 14:00 по Киеву.

Стоит сказать, что Шахтер занимает первую позицию В УПЛ, однако, Днепр-1 отстает от коллектива Игора Йовичевича всего на один пункт