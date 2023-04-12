Ахметов: После победы Мариуполь должен стать символом восстановления Украины

Украинский бизнесмен и президент Шахтера Ринат Ахметов поделился своим видением возрождения Мариуполя после войны.

По словам инвестора, этот город должен стать символом возрождения Украины после победы над рашизмом.

"Разрушение и оккупация Мариуполя не должны стать концом его истории. Я уверен, что именно Мариуполь должен стать символом возрождения нашей страны после войны.

Год назад российская армия день за днем уничтожала город Мариуполь, унося жизни и разрушая судьбы сотен тысяч мирных мариупольцев и мужественных защитников города. Год назад и навсегда Мариуполь стал символом человеческого бедствия и символом несокрушимости украинских воинов.

Но разрушение и оккупация Мариуполя не должны стать концом его истории. Я уверен, что именно Мариуполь должен стать символом возрождения нашей страны после войны.

Чтобы начать преобразование Мариуполя уже сегодня, мы все - украинский и мировой бизнес, власть, международные институты - должны объединить усилия, привлечь лучшие умы и мировую экспертизу. Я верю в будущее Мариуполя, поэтому я решил направить 1,5 миллиона долларов на строительство проектного офиса "Mariupol.Reborn".

Он будет работать с нашими партнерами и привлекать мариупольцев, чтобы вместе создавать общее видение нового Мариуполя, который станет домом для всех мариупольцев. Домом, куда после освобождения города, они захотят вернуться", - приводит слова Ахметова пресс-служба SCM.

Напомним, ранее Ахметов подал в суд на россию.