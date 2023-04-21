iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Ребров рассказал, помогал ли Ротаню в формировании состава на матч против Англии

Украинец отрицает, что решал, кого вызывать в сборную на этот поединок.
Вчера, 22:40
Сергей Ребров / alainclub.ae / Getty Images
Сергей Ребров / alainclub.ae / Getty Images

Украинский специалист Сергей Ребров, которого связывают с работой в сборной Украины, рассказал помогал ли он Руслану Ротаню с заявкой на матч против Англии.

По словам коуча, его коллега и И.О. Наставника "сине-желтых" сам принимал кадровые решения.

"Руслан звонил мне один раз. У него нет опыта работы со сборной. Я ему сказал: "Руслан, я помогу тебе всем, чем нужно". Я работаю с Ярмоленко, я знаю многих ребят, с которыми созваниваюсь. Предоставлю тебе любую помощь, которую ты попросишь. Но никогда в жизни я не говорил Руслану, что я - следующий тренер сборной, или давал ему какие-то указания: что делать, кого вызывать, кого ставить. Можете спросить у Руслана. Я с ним разговаривал ровно один раз. И я сказал, что любую помощь готов оказать.

А какое я вообще могу иметь отношение к сборной, если у меня действующий контракт с моим клубом. Как я могу кого-то консультировать, если у меня 3 игры в неделю, если я не отхожу от компьютера. Как я могу консультировать тренера, не имея представления, с кем он играет и не имея представления о качестве наших футболистов на данный момент. Если он взялся работать со сборной, то он взялся за большой объем работы: посмотреть всех кандидатов, просмотреть соперников и на основе этого выстроить свой план на игру, что он и сделал", - заявил украинец в интервью каналу Бомбардир.

Напомним, ранее Ребров высказался о слухах вокруг его персоны.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина Сергей Ребров Руслан Ротань

Статьи по теме

Чемпионат Европы по борьбе: Коляденко, Грушина-Акобия и Сова принесли еще три медали Чемпионат Европы по борьбе: Коляденко, Грушина-Акобия и Сова принесли еще три медали
Ребров рассказал, как к нему относятся в Аль-Айне Ребров рассказал, как к нему относятся в Аль-Айне
Ребров прокомментировал возможное назначение в сборную Украины Ребров прокомментировал возможное назначение в сборную Украины
Зинченко - один из худших игроков Арсенала в матче с Саутгемптоном Зинченко - один из худших игроков Арсенала в матче с Саутгемптоном
Помочь журналистам

Видео

Севилья - Манчестер Юнайтед 3:0 видео голов и лучших моментов матча Лиги Европы
Севилья - Манчестер Юнайтед 3:0 видео голов и лучших моментов матча Лиги Европы

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина поднялась на несколько сотен мест, Цуренко опустилась
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович первая ракетка мира, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2023: Сэлби одолел Селта, Мерфи уступил Цзяхуэю
просмотров

Последние новости

Европа00:59
Зинченко - один из худших игроков Арсенала в матче с Саутгемптоном
Европа00:34
Hэвилл: Зинченку лучше разбираться с центрбэками, чем созывать всю команду для разговора
Европа00:09
Арсенал отыгрался на последних минутах в невероятном матче с Саутгемптоном
Вчера, 23:54
Европа23:54
ПСЖ буднично переиграл Анже
Европа23:39
Месси идеальным ассистом помог Мбаппе оформить дубль
Олимпийские виды23:30
Чемпионат Европы по борьбе: Коляденко, Грушина-Акобия и Сова принесли еще три медали
Европа23:11
Зинченко проводит сотый матч в АПЛ
Формула 123:03
Альпин получили три звезды экологической аккредитации
Украина22:40
Ребров рассказал, помогал ли Ротаню в формировании состава на матч против Англии
Украина22:16
Палкин: Мечта Шахтера - однажды снова сыграть в нашем городе Донецке
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK