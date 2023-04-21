Ребров рассказал, помогал ли Ротаню в формировании состава на матч против Англии

Украинский специалист Сергей Ребров, которого связывают с работой в сборной Украины, рассказал помогал ли он Руслану Ротаню с заявкой на матч против Англии.

По словам коуча, его коллега и И.О. Наставника "сине-желтых" сам принимал кадровые решения.

"Руслан звонил мне один раз. У него нет опыта работы со сборной. Я ему сказал: "Руслан, я помогу тебе всем, чем нужно". Я работаю с Ярмоленко, я знаю многих ребят, с которыми созваниваюсь. Предоставлю тебе любую помощь, которую ты попросишь. Но никогда в жизни я не говорил Руслану, что я - следующий тренер сборной, или давал ему какие-то указания: что делать, кого вызывать, кого ставить. Можете спросить у Руслана. Я с ним разговаривал ровно один раз. И я сказал, что любую помощь готов оказать.

А какое я вообще могу иметь отношение к сборной, если у меня действующий контракт с моим клубом. Как я могу кого-то консультировать, если у меня 3 игры в неделю, если я не отхожу от компьютера. Как я могу консультировать тренера, не имея представления, с кем он играет и не имея представления о качестве наших футболистов на данный момент. Если он взялся работать со сборной, то он взялся за большой объем работы: посмотреть всех кандидатов, просмотреть соперников и на основе этого выстроить свой план на игру, что он и сделал", - заявил украинец в интервью каналу Бомбардир.

Напомним, ранее Ребров высказался о слухах вокруг его персоны.