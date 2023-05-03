Срна: Нужно признать, что гол Миная был "чистым"

Спортивный директор Шахтера Дарио Срна поделился эмоциями после скандальной победы "горняков" над Минаем.

Хорват признал, что судья не засчитал "чистый" гол в ворота Анатолия Трубина, но при этом считает, что ошибка была и в пользу закарпатцев.

"Нам всегда тяжело играть против Миная и Владимира Шарана - это замечательный тренер и хорошая команда. Но мы сегодня могли забить четыре-пять мячей. И надо быть честными и признать, что гол Миная был чистым. Но до этого был такой же чистый фол на Траоре, поэтому получается, что судья в одном моменте допустил две ошибки.

Считаю, всем было бы легче, если бы был ВАР на матче. Система ВАР должна быть плюс-минус на каждой игре, где есть команды, которые ведут борьбу за чемпионство. Вот и все. Двигаемся дальше, тяжело будет до самого конца. А судьи - тоже люди, которые ошибаются. Просто повторю, что с ВАР было бы намного проще", - сказал функционер.

Напомним, ранее пресс-служба Шахтера поздравила Срну с днем рождения.