Кучер - о конфликте Ротаня с тренерским штабом Днепра-1: Не буду это особенно комментировать

Наставник СК Днепр-1 считает, что таких ситуаций происходить не должно

В рамках чемпионата Украины СК Днепр-1 в перенесенном матче первого тура не обыграл Александрию.

Матч привлек внимание зрителей очередным судейским скандалом в УПЛ.

На 20 минуте матча арбитр назначил пенальти в ворота Александрии после чего наставник клуба из одноименного города Руслан Ротань начал спорить с скамейкой запасных Днепра-1 и в последствии получил толчок от Жоау Пеглоу и красную карточку от арбитра матча.

После завершения матча его визави Александр Кучер прокомментировал поведение украинского специалиста. По словам Кучера, таких ситуаций на поле не должно быть.

"Когда назначили пенальти тренер соперников начал что-то выкрикивать, кричать... В общем я не буду это особо комментировать, ведь так не должно быть.

Это арбитр решает, что там происходит на поле, а при чем здесь наша тренерская скамейка? Я не понимаю этого", - сказал Кучер.

Напомним, что в ходе эпизода был удален не только Ротань, но и член тренерского штаба Днепра-1 в то время, как Пеглоу остался безнаказанным за грубый поступок.