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Сергей Лавриненко - новый главный тренер Вереса

Экс-тренер Ингульца подпишет трехлетний контракт.
Сегодня, 13:51
Сергей Лавриненко / ФК Ингулец
Сергей Лавриненко / ФК Ингулец

Сергей Лавриненко станет новым тренером Вереса, об этом во время заседания наблюдательного совета заявил президент клуба Иван Надеин.

48-летний специалист подпишет контракт с ровенским клубом на три года, и официальный анонс должен произйоти в ближайшее время.

Ранее Лавриненко тренировал кропивницкую Зирку и петровский Ингулец. Так что работа с Вересом будет его первым опытом вне кировоградской области.

Напомним, что ранее Верес расстался с Юрием Виртом, под чьим началом клуб финишировал в зоне стыковых матчей и сохранил прописку в УПЛ по результатам противостояния с запорожским Металлургом.

Ранее, напомним, супруга Вирта довольно резко раскритиковала поведение президента клуба Александра Поворознюка.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: верес Сергей Лавриненко

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