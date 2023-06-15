Сергей Лавриненко - новый главный тренер Вереса

Сергей Лавриненко станет новым тренером Вереса, об этом во время заседания наблюдательного совета заявил президент клуба Иван Надеин.

48-летний специалист подпишет контракт с ровенским клубом на три года, и официальный анонс должен произйоти в ближайшее время.

Ранее Лавриненко тренировал кропивницкую Зирку и петровский Ингулец. Так что работа с Вересом будет его первым опытом вне кировоградской области.

Напомним, что ранее Верес расстался с Юрием Виртом, под чьим началом клуб финишировал в зоне стыковых матчей и сохранил прописку в УПЛ по результатам противостояния с запорожским Металлургом.

Ранее, напомним, супруга Вирта довольно резко раскритиковала поведение президента клуба Александра Поворознюка.