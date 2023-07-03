Ван Леувен: У меня очень хорошая связь с Шахтером

Новоиспеченный тренер Шахтера Патрик ван Леувен поделился эмоциями после того, как возлагать клуб.

"В последние годы мне всегда было приятно приезжать в Шахтер после первого периода моей работы здесь. Во время первой встречи был рад увидеть лица, знакомые мне уже, скажем, десять лет. Всегда приятно видеть, кем они стали, какими футболистами. Поэтому да, я очень счастлив вернуться в Шахтер.

В период, когда я не работал в Шахтере, продолжал общаться с бывшими коллегами, менеджментом, Сергеем Палкиным, также с Дарио, игравшим за первую команду. Потому я всегда знал, что происходит в клубе. Благодаря этому общению у меня была возможность перенимать опыт, который они применяют для развития футболистов, и переносить эти знания в клубы, где я работал после Шахтера.

Конечно, мне нравится работать с младшими игроками, потому что ты знаешь их и понимаешь, как можешь им помочь делать каждый следующий шаг, чтобы стать профессиональными футболистами. Но сейчас они уже профессиональные футболисты, поэтому быть тренером для меня означает уметь использовать весь багаж знаний: и как вести себя на поле с младшими игроками, и одновременно работать с более опытными футболистами, с разными возрастными категориями. Шахтер всегда был командой молодых и амбициозных футболистов, исполненных энтузиазма. Поэтому я надеюсь использовать энтузиазм и энергию игроков, чтобы добиться успехов с нашим клубом.

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Тренерский штаб? У меня есть два нидерландских ассистента: Раймонд Аттевелд, тренер по работе с полевыми игроками, а еще Деннис Гентенар, тренер вратарей. Также у нас есть украинские специалисты: Дмитрий Кабачок, работающий с аналитикой, Валерий Блохин, работающий с физическими показателями, Оскар Ратулутра и Александр Чижов, связанные с Шахтером уже достаточно давно. Как я уже сказал на презентации в команде, Оскар был одним из первых тренеров, которых мы рассматривали. Он пришел в первую команду как наставник, развивавшийся параллельно с игроками, поэтому очень приятно видеть его в тренерском штабе. Также к нам присоединился Карло Николини, у которого очень богатый опыт работы во время успешного периода с Мирчей Луческу. Поэтому мы надеемся использовать его опыт и знания для тренировки команды.

Ключевым стало то, что многие говорили мне: "Этот клуб в твоей крови". У меня очень хорошая связь с Шахтером. Это было одним из моих лучших решений – покинуть Нидерланды и переехать в Украину, чтобы работать в донецком Шахтере, участвовать в росте клуба в то время, когда много амбиций, много возможностей становиться ведущей европейской командой. Было очень приятно вернуться. И когда появляется такая возможность, то это не тот случай, над которым ты много размышляешь.

В прошлом году я работал в другом украинском клубе и могу заметить, что страна стала более патриотической в столь тяжелое время. Я вижу, как люди поддерживают друг друга не только в пределах клуба, но и просто на улицах, поэтому я считаю, что нашим болельщикам нужно продолжать верить в положительную развязку и с помощью "Шахтера" получать удовольствие от команды и развития клуба в этот сложный период", - заявил ван Леувен в интервью клубному сайту.

Напомним, контракт 53-летнего специалист с донецким клубом подписан до 30 июня 2025 года. Ван Леувен стал 36-м главным тренером в истории клуба.