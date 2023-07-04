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Стало известно, сколько Ахметов направил на помощь Украине с начала полномасштабного вторжения

Владелец Шахтера пожертвовал родной стране огромную сумму.
Сегодня, 19:11
Ринат Ахметов
Ринат Ахметов

Донецкий Шахтер опубликовал отчет о том, сколько их владелец Ринат Ахметов пожертвовал Украине с момента полномасштабного вторжения.

Как сообщает пресс-служба "горняков" , украинский бизнесмен направил на помощь родной стране около 5,5 млрд гривен.

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Основными направлениями помощи стали: Подготовка к восстановлению Мариуполя, гуманитарная поддержка гражданского населения, поддержка общин и помощь вооруженным силам Украины.

1 млрд гривен был направлен на проект поддержки защитников Мариуполя "Сердце Азовстали".

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер война с россией Ринат Ахметов

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