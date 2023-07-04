Стало известно, сколько Ахметов направил на помощь Украине с начала полномасштабного вторжения

Донецкий Шахтер опубликовал отчет о том, сколько их владелец Ринат Ахметов пожертвовал Украине с момента полномасштабного вторжения.

Как сообщает пресс-служба "горняков" , украинский бизнесмен направил на помощь родной стране около 5,5 млрд гривен.

Читай также: Ван Леувен: У меня очень хорошая связь с Шахтером

Основными направлениями помощи стали: Подготовка к восстановлению Мариуполя, гуманитарная поддержка гражданского населения, поддержка общин и помощь вооруженным силам Украины.

1 млрд гривен был направлен на проект поддержки защитников Мариуполя "Сердце Азовстали".