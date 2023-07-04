Экс-легионер Шахтера: Надеюсь, что ужасная война в Украине скоро закончится

Экс-футболист донецкого Шахтера Брандао навестил "горняков" на их сборах в Нидерландах.

Бразилец рассказал о причинах этого решения, а также высказался о войне в Украине.

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"Прошло много времени с нашей последней встречи. Я покинул команду в 2009 году и с тех пор не приезжал. Сейчас я приехал, чтобы увидеться со старыми друзьями.

Этот клуб остается в моем сердце. Шахтер дал мне возможность играть в Европе, и я очень благодарен Ринату Ахметову и клубу за этот шанс.

Я теперь главный тренер, получил лицензию в Бразилии. Сейчас посещаю клубы, в которых раньше играл.

Постоянно слежу за клубом в Іnstagram и Twitter. Очень благодарен за все, что сделал клуб для меня и моей семьи. Молодым ребятам могу посоветовать всегда верить в себя. Это футбол, надо иметь надежду и терпеливо идти шаг за шагом.

Также надеюсь, что эта ужасная война в Украине закончится как можно быстрее. Я очень расстроен этой ситуацией. Я прожил в Донецке 7 лет. Молюсь за всех, за все семьи.

Я очень расстроен, но думаю, что эта война скоро закончится. Молюсь за всех украинцев и прекращение войны", - сказал экс-форвард украинского клуба.

Напомним, Брандао выступал за Шахтер с 2002 по 2009 год, а затем перебрался в Марсель.