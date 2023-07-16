Борнмут Забарного попробует перехватить у Лацио перспективного защитника

Милош Керкез может оказаться в стане "вишен".

Английский Борнмут попытается усилить линию защиты перспективным футболистом.

Как сообщает Фабрицио Романо, "вишни" намерены перехватить у Лацио 20-летнего Милоша Керкеза из АЗ Алкмаар.

Венгерский левый защитник уже согласовал условия личного контракта и с англичанами, и с итальянцами. Таким образом, все зависит от его клуба.

Отмечается, что АЗ хочет получить за один из своих главных активов примерно 15-20 млн евро.

Напомним, ранее сообщалось, что Борнмут подписал французского вингера.

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