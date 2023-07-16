iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Борнмут Забарного попробует перехватить у Лацио перспективного защитника

Милош Керкез может оказаться в стане "вишен".
Сегодня, 15:43
Милош Керкез / Getty Images
Милош Керкез / Getty Images

Английский Борнмут попытается усилить линию защиты перспективным футболистом.

Как сообщает Фабрицио Романо, "вишни" намерены перехватить у Лацио 20-летнего Милоша Керкеза из АЗ Алкмаар.

Венгерский левый защитник уже согласовал условия личного контракта и с англичанами, и с итальянцами. Таким образом, все зависит от его клуба.

Отмечается, что АЗ хочет получить за один из своих главных активов примерно 15-20 млн евро. 

Напомним, ранее сообщалось, что Борнмут подписал французского вингера.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: борнмут лацио Милош Керкез

Статьи по теме

Ребров навестил Забарного на предсезонном сборе Борнмута Ребров навестил Забарного на предсезонном сборе Борнмута
Лидер Лацио пополнит ряды клуба из Саудовской Аравии Лидер Лацио пополнит ряды клуба из Саудовской Аравии
Забарный: Я хочу показать лучшую версию себя в Борнмуте Забарный: Я хочу показать лучшую версию себя в Борнмуте
Челси нацелился на подписание ключевого полузащитника Лацио Челси нацелился на подписание ключевого полузащитника Лацио
Помочь журналистам

Видео

Постол - Родригес: лучшие моменты боя
Постол - Родригес: лучшие моменты боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
просмотров

Последние новости

Киберспорт18:29
BLAST Premier Fall Groups 2023: Heroic и Natus Vincere проведут матч за финал группы
Киберспорт18:22
NaVi проиграли Heroic, но сохранили шансы на финал группы BLAST Premier Fall Groups 2023
Формула 118:02
Руководитель Феррари верит, что "слишком консервативные" итальянцы хорошо выступят в Венгрии
Футбол18:00
Андриевский - про сем чудес мира: Пирамида и мой гол Мариуполю
Легкая атлетика17:49
Бех-Романчук добыла еще одну олимпийскую лицензию для Украины
Европа17:29
Барселона планирует серьезную чистку состава
Футбол16:55
Середняк АПЛ заинтересован в услугах Магуайра
Европа16:51
Вингер Барселоны может перебраться в Саудовскую Аравию
Легкая атлетика16:33
Левченко и Геращенко добыли олимпийские лицензии на этапе Бриллиантовой Лиги
Олимпийские виды16:30
Сестры Алексеевы заняли лишь десятую строчку
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK