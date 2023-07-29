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Кривбасс подписал украинского полузащитника

Юрий Вакулко вернулся в Украину после двух лет выступлений в Латвии.
Сегодня, 12:58
Юрий Вакулко / fckryvbas.com
Юрий Вакулко / fckryvbas.com

Бывший полузащитник латвийской Риги Юрий Вакулко в статусе свободного агента пополнил состав Кривбасса.

Как сообщает официальный сайт криворожского клуба, 25-летний футболист подписал контракт сроком на один год, став седьмым новичком команды в летнее межсезонье.

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В Кривбассе экс-игрок молодежной сборной Украины будет выступать под 22-м номером.

Ранее Вакулко в Украине защищал цвета Днепра, Арсенала Киев и Днепра-1. Также выступал за сербский Партизан.

С 2021 по 2023 год хавбек играл за Ригу, в составе которой провел 47 матчей, отличившись шестью голами и двумя результативными передачами. По информации СМИ, полузащитник покинул Ригу из-за конфликта с хорватским главным тренером Томиславом Стипичем, который был против того, чтобы игрок выходил на поле с украинским флагом.

Ранее сообщалось, что Кривбасс повторно арендовал защитника европейского клуба.

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