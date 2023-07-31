Ворскла подписала бразильского нападающего
Ворскла объявила о подписании нападающего Тьяго Росы да Куньи или просто Тиагиньо.
Последним клубом 20-летнего футболиста был бразильский Гуарани де Пальоса.
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Как сообщает официальный сайт "зелено-белых", игрок будет выступать за полтавскую команду на правах годичной аренды.
В Ворскле бразильский нападающий будет играть под 20-м номером. Форвард уже присоединился к команде в тренировочном лагере.
Напомним, что Ворскле 3 августа предстоит сыграть ответным матч второго квалификационного раунда Лиги конференций с грузинской Дилой. В первом поединке полтавская команда одержала победу со счетом 2:1.
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