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Чигринский официально вернулся в Шахтер

Украинский защитник в третий раз в карьере стал игроком "горняков".
Сегодня, 16:18
Дмитрий Чигринский / ФК Шахтер Донецк
Дмитрий Чигринский / ФК Шахтер Донецк

Шахтер объявил о подписании своего бывшего игрока и воспитанника Дмитрия Чигринского.

Как сообщает официальный сайт "горняков", 36-летний футболист заключил контракт на один год - до 30 июня 2024 года.

Опытный центральный защитник пополнил состав донецкой команды в статусе свободного агента.

Чигринский - воспитанник академии Шахтера. За первую команду "горняков" дебютировал в 2004 году. В 2009 году был продан в Барселону, но уже через год вернулся в Шахтер и отыграл в донецком клубе еще четыре с половиной года.

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В общей сложности за "горняков" он провел 189 матчей и забил 16 голов. Вместе с командой семь раз становился чемпионом, выиграл четыре Кубка и два Суперкубка Украины, а также Кубок УЕФА.

За свою карьеру Чигринский также выступал за запорожский Металлург, Днепр и греческие АЕК и Ионикос.

В минувшем сезоне украинский защитник провел в составе Ионикоса 26 матчей и забил один гол, а его команды вылетела из высшего дивизиона Греции.

Ранее сообщалось, что Шахтер объявил о подписании защитника из Израиля.

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