Лалатович намерен покинуть Зарю

Ненад Лалатович намерен покинуть пост главного тренера Зари.

Об этом сербский специалист заявил на пресс-конференции после матча Минай - Заря, который завершился в ничью.

По словам Лалатовича, он не сумел оправдать доверие клуба и сам недоволен своими результатами.

"Из пяти матчей - две ничьи, два поражения, одна победа. Наверное, я уйду из украинского футбола, надо будет разговаривать с президентом. Когда я приехал сюда, я не приехал ради денег. Я люблю Украину, украинский народ, буду до конца с вами. Не жалею, что приехал сюда.

Еще раз всем спасибо, к сожалению, я буду уезжать из Украины. Сначала я был уверен, что смогу достичь здесь лучших результатов, но уже есть так, как есть. Я приехал не ради денег, поэтому не буду требовать всех обязательств, которые у клуба есть передо мной по контракту. Я тоже недоволен результатом, поэтому пусть клуб ищет нового тренера. А возможно, найду новую команду в Украине", -приводит слова Лалатовича официальный сайт Миная.

Кроме того Лалатович откажется от зарплат и любых компенсаций, специалист еще раз подчеркнул, что приезаж в Украину не ради денег.

Напомним, на нашем сайте доступна прямая трансляция матча Колос - Шахтер.

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