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"Русина продали": Тренер Зари подтвердил трансфер нападающего

Ожидается, что украинский форвард продолжит карьеру в Англии.
Сегодня, 17:05
Назарий Русин / ФК Заря
Назарий Русин / ФК Заря

Луганская Заря продала своего нападающего Назария Русина.

Об этом сообщил главный тренер команды Ненан Лалатович на пресс-конференции после матча пятого тура УПЛ с Минаем (1:1).

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"Клуб решил продать Русина в тяжелое для команды время.

Многие игроки ушли из команды, Бутко и Данченко травмированы. Русина, повторюсь, продали.

Не хватает этих игроков, чтобы Заря была хотя бы на том уровне, что раньше", - приводит слова Лалатовича официальный сайт Миная.

Ранее сообщалось, что Назарий Русин может продолжить карьеру в английском Сандерленде, выступающем в Чемпионшипе.

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