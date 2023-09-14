Полузащитник Шахтера перешел в Колос

Андрей Тотовицкий будет выступать за ковалевскую команду на правах аренды.

Атакующий полузащитник донецкого Шахтера Андрей Тотовицкий продолжит карьеру в Колосе.

Как сообщает официальный сайт ковалевского клуба, 30-летний футболист пополнил состав команды на правах годичной аренды.

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Тотовицкий 1 января 2022 года на правах свободного агента заключил соглашение с Колосом, но из-за полномасштабного российского вторжения не сыграл за ковалевскую команду ни одного официального матча.

В июле 2022 года Тотовицкий перешел в Шахтер, заключив с "горняками" полноценный контракт. В минувшем сезоне полузащитник принял участие в десяти матчах в составе донецкой команды и отличился одной результативной передачей.

Ранее сообщалось, что cбежавший из Украины Кариока, может вернуться в Колос.

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