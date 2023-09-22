Ротань - о разгромном поражении от Черноморца: Результат на моей совести

Наставник Александрии не стал винить игроков в неприятном результате.

Наставник Александрии Руслан Ротань высказался о поражении в матче 8 тура УПЛ против Черноморца со счетом 1:5.

По словам украинского специалиста, данный результат абсолютно на его совести.

"Нет смысла обсуждать голы. Проигрывает всегда тренер.

Поражение полностью на моей совести, нечего тут обсуждать. Замены в перерыве? Это желание изменить ход матча и счет", - заявил рулевой украинского клуба.

Отметим, что четыре из пяти голов Александрия пропустила еще в первом тайме.

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